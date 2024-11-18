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Giriş Tarihi: 18.11.2024 14:24

Ankara'da sokak köpekleri 13 yaşındaki Alperen'e saldırdı!

Korkunç olay Çubuk ilçesinde yaşandı. Alperen Tekyürek (13) ailesine ait mandıraya giderken sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı.

DHA
Ankara’da sokak köpekleri 13 yaşındaki Alperen’e saldırdı!

Olay, dün akşam saatlerinde Gökçedere Mahallesi Hilderesi mevkisinde meydana geldi. Alperen Tekyürek, evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mandıraya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kolundan ve sırtından yaralanan Alperen Tekyürek, yoldan geçen bir kişinin müdahalesi ile kurtarılarak, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan Tekyürek, Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Alperen Tekyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ankara'da sokak köpekleri 13 yaşındaki Alperen'e saldırdı!
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