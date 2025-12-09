Ankara’da sokak ortasında kan donduran saldırı! Saplantılı eski sevgili dehşet saçtı

Olay, Ankara'nın Keçiören'in Yükseltepe Mahallesi'nde pazartesi sabahı meydana geldi. İşe gitmek üzere evinden çıkan G.T.'nin, kendisine uzun süredir saplantılı davrandığı değerlendirilen 38 yaşındaki eski sevgilisi M.S. tarafından takip edildiği belirlendi. Şüphelinin sabah saatlerinde ev çevresinde pusuya yattığı ve uygun anı yakalayıp bıçakla saldırıya geçtiği tespit edildi.
KALBİ 8 KEZ DURDU
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Vücudunun birçok yerinden bıçaklanan genç kadının, ambulansa alındığı sırada kalbinin durduğu ve yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı öğrenildi.
7 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ
Saldırı sonrası kaçan M.S., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin genç kadın hakkında alınmış 7 ayrı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ortaya çıktı.
Saldırganın, son aylarda mağdurun taşındığı adresleri tek tek bulduğu ve takibini sürdürdüğü değerlendiriliyor.