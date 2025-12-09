Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da sokak ortasında kan donduran saldırı! Saplantılı eski sevgili dehşet saçtı
Giriş Tarihi: 9.12.2025 15:01 Son Güncelleme: 9.12.2025 15:06

Ankara’nın Keçiören ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan 30 yaşındaki G.T., uzun süredir saplantılı davranışlar sergilediği iddia edilen eski sevgilisi M.S. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç kadının kalbi hastaneye kaldırılırken sekiz kez durdu. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi devam ederken, saldırganın G.T. hakkında verilen yedi farklı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ortaya çıktı.

Olay, Ankara'nın Keçiören'in Yükseltepe Mahallesi'nde pazartesi sabahı meydana geldi. İşe gitmek üzere evinden çıkan G.T.'nin, kendisine uzun süredir saplantılı davrandığı değerlendirilen 38 yaşındaki eski sevgilisi M.S. tarafından takip edildiği belirlendi. Şüphelinin sabah saatlerinde ev çevresinde pusuya yattığı ve uygun anı yakalayıp bıçakla saldırıya geçtiği tespit edildi.

KALBİ 8 KEZ DURDU

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Vücudunun birçok yerinden bıçaklanan genç kadının, ambulansa alındığı sırada kalbinin durduğu ve yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı öğrenildi.

Hastanede de benzer şekilde kalbinin tekrar durduğu, toplamda sekiz kez hayata döndürüldüğü bildirildi. G.T.'nin yoğun bakımda durumunun kritik olduğu belirtildi.

7 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ

Saldırı sonrası kaçan M.S., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin genç kadın hakkında alınmış 7 ayrı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ortaya çıktı.

Saldırganın, son aylarda mağdurun taşındığı adresleri tek tek bulduğu ve takibini sürdürdüğü değerlendiriliyor.

