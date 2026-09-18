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Giriş Tarihi: 18.09.2026 09:40

Ankara’da “Sokaklar Güvende” operasyonu: 44 şüpheli tutuklandı

Ankara’da “Sokaklar Güvende” operasyonu kapsamında kamuoyunda “Yeni Nesil Suç Örgütleri” olarak bilinen yapılanmalarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 105 şüpheli tespit edildi. Başka suçlardan cezaevinde bulunan 14 şüpheli ile hayatını kaybettiği belirlenen 1 şüpheli dışında 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan 69 şüpheliden 44’ü tutuklanırken, 25’i hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da Sokaklar Güvende operasyonu: 44 şüpheli tutuklandı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında çalışma başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde, kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen yapılanmalarla irtibatlı olan 105 şüpheli tespit edildi.

90 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yapılan incelemelerde 105 şüpheliden 14'ünün başka suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin ise vefat ettiği tespit edildi. Bu kişiler dışında kalan 90 şüpheli hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Gerçekleştirilen operasyonda 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol uygulanması, 58'inin ise tutuklanması talep edildi.

44 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 58 şüpheliden 44'ü hakkında tutuklama kararı verildi. 14 şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

DİĞER ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

#ANKARA

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Ankara’da “Sokaklar Güvende” operasyonu: 44 şüpheli tutuklandı
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