Ankara’da suç örgütlerine dev operasyon! 55 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık tarafından şüphelilerin tamamı hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı.

85 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 89'u mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, 85 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

55 TUTUKLAMA, 30 ADLİ KONTROL KARARI

Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sevk edilen şüphelilerden 55'i tutuklandı. 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon kapsamında yakalanamayan firari şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini açıkladı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör