Ankara’da susuzluk krizi bitmiyor! Mansur Yavaş’a tepki yağıyor





Şakir Demir: "Su sıkıntısı yetmiyor gibi yollarımız da kötü olduğu için dünürüm Mühteser Bayram cami için su almaya gittiğinde dönerken tankerle dereye uçtu, vefat etti. Su evde hiç yok hiç akmaz pınardan bidonları doldurup getiririz. Ağır su bidonlarını taşımaktan köyün hemen hepsi fıtık oldu.