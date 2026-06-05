Ankara’da tartışma silahlı saldırıya dönüştü! Karı-kocayı kurşun yağmuruna tuttu: Bir süre ilerleyip başına…





"TARTIŞMA YAŞADIĞI ADAMA VE EŞİNE ATEŞ ETMİŞ"



Olayla ilgili konuşan çevre esnaf Baran Sucu, "O sırada dükkanda çalışıyorduk. Torpil sesine benzer bir ses duyduk. Dışarıya çıktığımızda silah sesi olduğunu anladık. Olay esnaf arasında olmuş. Saldırgan kişi, tartışma yaşadığı adama ve eşine ateş etmiş. Ardından çıkıp bir süre ilerledikten sonra kendi başına ateş etmiş. Daha sonra ekipler geldi, müdahale ettiler" dedi.

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