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Giriş Tarihi: 5.06.2026 16:01

Ankara’da tartışma silahlı saldırıya dönüştü! Karı-kocayı kurşun yağmuruna tuttu: Bir süre ilerleyip başına…

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Sancak K. husumetli olduğu ileri sürülen Rıfat K. ile eşi Zemzem K. ile tartışmaya başladı. Tansiyonun yükseldiği olayda Sancak K. yanındaki tabancayla çifti kurşun yağmuruna tuttu. Saldırının ardından Sancak K. kendi yaşamına son verdi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Ankara’da tartışma silahlı saldırıya dönüştü! Karı-kocayı kurşun yağmuruna tuttu: Bir süre ilerleyip başına…
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Olay, Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Sancak K. (52) daha önce husumet yaşadığı Rıfat K.'nın dükkanına geldi. Rıfat K. ve eşi Zemzem K. ile tartışan Sancak K, tabancayla Zemzem K.'ye ateş etti.

TARTIŞTIĞI ÇİFTİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Ardından arbede yaşadığı Rıfat K.'yi de vuran Sancak K. daha sonra dışarı çıkarak aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan karı koca ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken Zemzem K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Sancak K'nın cenazesi ise olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.



"TARTIŞMA YAŞADIĞI ADAMA VE EŞİNE ATEŞ ETMİŞ"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaf Baran Sucu, "O sırada dükkanda çalışıyorduk. Torpil sesine benzer bir ses duyduk. Dışarıya çıktığımızda silah sesi olduğunu anladık. Olay esnaf arasında olmuş. Saldırgan kişi, tartışma yaşadığı adama ve eşine ateş etmiş. Ardından çıkıp bir süre ilerledikten sonra kendi başına ateş etmiş. Daha sonra ekipler geldi, müdahale ettiler" dedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #SİLAHLI SALDIRI

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Ankara’da tartışma silahlı saldırıya dönüştü! Karı-kocayı kurşun yağmuruna tuttu: Bir süre ilerleyip başına…
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