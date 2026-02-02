Ankara’da tefecilik ve POS tefeciliği operasyonu: 51 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, kent genelinde tefecilik ve POS tefeciliği faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 56 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları yönünde tespit bulunan 56 şüpheliden 51'i yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için farklı adreslerde arama ve takip faaliyetlerine devam ediliyor.