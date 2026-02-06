Ankara’da tefecilik ve pos tefeciliği operasyonuna 17 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, tefecilik ve POS cihazları üzerinden tefecilik yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER

2 Şubatta başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, tutuklama ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sevk edilen şüphelilerden 17'si hakkında tutuklama kararı verilirken, 31 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin halen gözaltında bulunduğu belirtildi.