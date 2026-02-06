Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da tefecilik ve pos tefeciliği operasyonuna 17 tutuklama
Giriş Tarihi: 6.02.2026 17:30

Ankara’da tefecilik ve pos tefeciliği operasyonuna 17 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik 2 Şubatta başlatılan çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin ise halen gözaltında bulunduğu bildirildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da tefecilik ve pos tefeciliği operasyonuna 17 tutuklama
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, tefecilik ve POS cihazları üzerinden tefecilik yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER

2 Şubatta başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, tutuklama ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sevk edilen şüphelilerden 17'si hakkında tutuklama kararı verilirken, 31 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin halen gözaltında bulunduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da tefecilik ve pos tefeciliği operasyonuna 17 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz