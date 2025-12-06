Ankara’da tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyon: 25 şüpheli yakalandı

Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 5 milyar 718 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait 403 milyon lira mal varlığına el konuldu.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi.

403 MİLYON LİRA MAL VARLIĞI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait, yaklaşık 403 milyon lira değerinde; 102 adet ev/arsa, 41 adet araç/tarım aracı ile 523 adet banka hesabına el konuldu. Operasyonlar sonucu; 45 adet, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 80 Milyon TL değerinde çek/senet, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için tefecilere, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.