Ankara’da "Telebar" soruşturması: 9 mekan için 9 ayrı iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca düzenlenen iddianamelerde, Çankaya'daki "telebar" olarak nitelendirilen 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiğine ilişkin ihbarlar üzerine adli sürecin başlatıldığına dikkat çekildi. İddianamelerde, fuhuşa ilişkin pazarlık ve fiillerden işletme sahipleri, yöneticiler, çalışanlar ile mesul müdürlerin bilgi sahibi oldukları ayrıca mağdur kadınlarla müşteriler arasında bağlantı kurarak tarafları yüz yüze ya da telefon üzerinden görüştürdükleri ifade edildi. Söz konusu işletmelerde müşterilerden para talep edilerek fuhşa teşvik ve aracılık yapıldığının vurgulandığı iddianamelerde, erkek müşterilerin büyük bölümünün fuhuş amacıyla bu mekanları tercih ettiği kaydedildi.

"ŞEF GARSON" SIFATIYLA MÜŞTERİLERDEN KOMİSYON

Telebarlarda görev yapan çalışanların "şef garson" sıfatıyla müşterilerden pay aldıkları, kadın çalışanların da fuhuş için müşteri bulmak amacıyla bu işletmelerde çalıştırıldıkları tespiti de iddianamede yer aldı. İddianamelerde, şüphelilerin işletmeye gelen müşterileri karşıladığı, erkek müşterilerin çalışan kadınlarla mekandan çıkmaları durumunda hediye ve kişisel bakım masrafı adı altında ücret talep edildiği, kadınların müşteri masalarına yönlendirilmesi karşılığında ise yüksek meblağlarda bahşiş alındığı belirlendi. Ayrıca iddianamelerde, şüphelilerin mağdur kadınlarla söz konusu işletmelere gelen erkek müşteriler arasında para karşılığı cinsel birliktelik kurulmasına yönelik olarak fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, bu yolla fuhşa teşvik ve aracılık ederek suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları belirtildi.

88 ŞÜPHELİYE 134 YILA KADAR CEZA İSTEMİ

Başsavcılık tarafından düzenlenen 9 ayrı iddianamede, 89 mağdur kadına ilişkin olarak 88 şüphelinin 'fuhşa teşvik' suçundan 8 yıldan 134 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.