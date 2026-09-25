Ankara’da telefon dolandırıcılığı! Adına kredi çekildi yalanıyla büyük vurgun

Ankara'da A.Y.'yi telefonla arayan kişiler, adına kredi çekildiğini ve paranın altına çevrildiğini söyledi. Bu kişiler, evdeki altınların kontrol edileceği bahanesiyle ziynet eşyalarını istedi. B.G.T., A.Y.'nin evine giderek kasayı aldı, ardından taksiyle istasyona gidip trene bindi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y., polise haber verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.