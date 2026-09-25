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Giriş Tarihi: 25.09.2026 08:50

Ankara’da telefon dolandırıcılığı! Adına kredi çekildi yalanıyla büyük vurgun

Ankara’da A.Y.’yi telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, adına kredi çekilip altın alındığı yalanıyla kandırarak evindeki 750 bin TL değerinde ziynet eşyası olan kasayı aldı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Ankara’da telefon dolandırıcılığı! Adına kredi çekildi yalanıyla büyük vurgun
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Ankara'da A.Y.'yi telefonla arayan kişiler, adına kredi çekildiğini ve paranın altına çevrildiğini söyledi. Bu kişiler, evdeki altınların kontrol edileceği bahanesiyle ziynet eşyalarını istedi. B.G.T., A.Y.'nin evine giderek kasayı aldı, ardından taksiyle istasyona gidip trene bindi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y., polise haber verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

PARAYI KENDİ HESABINA YATIRMIŞ

Ekipler, B.G.T.'nin ziynet eşyalarını kuyumcularda bozdurduğunu ve parayı kendi hesabına yatırdığını belirledi. 22 Eylül'de operasyon düzenleyen ekipler, B.G.T.'yi evinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA

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Ankara’da telefon dolandırıcılığı! Adına kredi çekildi yalanıyla büyük vurgun
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