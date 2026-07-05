Ankara’da Turkuaz operasyonları devam ediyor: 46 gözaltı

46 GÖZALTI

NATO kapsamında denetimleri arttıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, il genelinde silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında silahlı paylaşım yapan ve birçok suçtan kaydı olan silahlı olaylara karışan şahısları hedef aldı. Silahla tehdit kurşunlama gibi konulara karışan çok sayıda kaydı olan şahıslar evlerinde arama yapıldı. Ankara Emniyeti, "operasyon paketi" kapsamında bir çalışma daha hayata geçirdi. Operasyon sonucunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından, "Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru" sloganı ile il genelinde denetimler devam ediyor.

Ankara'da 'Turkuaz' operasyonu: 46 şüpheli gözaltına alındı | Video