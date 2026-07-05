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Giriş Tarihi: 5.07.2026 08:34 Son Güncelleme: 5.07.2026 08:47

Ankara'da Turkuaz operasyonları devam ediyor: 46 gözaltı

Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği "Turkuaz" operasyonlarında, çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli yakalandı.

İHA Yaşam
Ankara’da Turkuaz operasyonları devam ediyor: 46 gözaltı
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Ankara'da yapılacak olan 36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Müdürlüğünce ve emniyet birimlerinin katılımıyla Turkuaz operasyonları devam ediyor.

46 GÖZALTI

NATO kapsamında denetimleri arttıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, il genelinde silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında silahlı paylaşım yapan ve birçok suçtan kaydı olan silahlı olaylara karışan şahısları hedef aldı. Silahla tehdit kurşunlama gibi konulara karışan çok sayıda kaydı olan şahıslar evlerinde arama yapıldı. Ankara Emniyeti, "operasyon paketi" kapsamında bir çalışma daha hayata geçirdi. Operasyon sonucunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından, "Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru" sloganı ile il genelinde denetimler devam ediyor.

Ankara'da 'Turkuaz' operasyonu: 46 şüpheli gözaltına alındı | Video

ÇOK SAYIDA EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Ayrıca, NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirilmişti. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberler genişletilmişti. Zirveye ilişkin adli ve idari tüm önlemler alındığı söylendi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA #NATO

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Ankara'da Turkuaz operasyonları devam ediyor: 46 gözaltı
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