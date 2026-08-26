Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 109 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Van'dan İstanbul'a kargo yoluyla yüklü miktarda eroin uyuşturucu maddesi gönderileceği bilgisinin elde edilmesi üzerine derhal çalışma başlatıldı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan kargo aktarma merkezinde, narkotik dedektör köpeği tarafından içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo tespit edildi. Yapılan aramada 109 kilo 300 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

BAĞCILAR'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda; İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, içerisinde eroin uyuşturucu maddesi bulunan kargoyu teslim alan şüpheli şahıs suçüstü olarak yakalandı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Dağıtım merkezinde diğer kargolarda yapılan aramada ise; 10 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara, 875 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 450 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

"OPERASYONLARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için uyuşturucu imalatçısından sokak satıcısına kadar zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.