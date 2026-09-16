Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheliye gözaltı
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:25

Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheliye gözaltı

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında Şereflikoçhisar İlçesi Çalören Mahallesinde, belirlenen çeşitli konumlara uyuşturucu veya uyarıcı madde bırakılmak suretiyle uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheliye gözaltı
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Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

17 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesi Çalören Mahallesinde, belirlenen çeşitli konumlara uyuşturucu veya uyarıcı madde bırakılmak suretiyle uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Uyuşturucu ticareti esnasında madde temin eden şüpheliler söz konusu bölgede 5 gün boyunca farklı tarihlerde gruplar halinde suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği öğrenildi.

#ANKARA #NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheliye gözaltı
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