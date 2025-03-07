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Giriş Tarihi: 7.3.2025 14:57 Son Güncelleme: 7.3.2025 15:17

Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 44 şüpheliden 35'i yakalandı

Ankara'da suç örgütü kurup uyuşturucu ticareti yapan şebeke çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 35'i yakalandı. Şüphelilerin ev aramasında 9 kilogram kokain, 100 bin 61 sentetik ecza maddesi ile çek ve nakit para ele geçirildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 44 şüpheliden 35’i yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ İÇİN ÖRGÜT KURMUŞLAR

Yapılan araştırmalar sonucunda 44 zanlının "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarını işlediğini tespit eden savcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 35 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 9 kilogram kokain, 100 bin 61 sentetik ecza maddesi ile çek ve nakit para ele geçirildi. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 44 şüpheliden 35'i yakalandı
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