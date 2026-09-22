Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 16 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, 16 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edildi. Bu kapsamda şüphelilerin gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Çalışmaların çok yönlü şekilde devam ettiği öğrenildi.