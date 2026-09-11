Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken ATK raporu: 5 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 11.09.2026 19:47

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken ATK raporu: 5 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ankara’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu sonuçları belli oldu. Soruşturmanın 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken ATK raporu: 5 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilere ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) incelemelerinin sonuçları belli oldu. Yapılan incelemelerde 5 şüphelinin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

ATK RAPORUNDA KOKAİN, THC, AMFETAMİN VE METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ

ATK raporuna göre, Serhan Kızılmeşe'nin idrar örneğinde kokain ve metabolitleri olan benzoilekgonin ve metilekgonin tespit edildi. Emre Evren'in kan ve idrar örneklerinde kokain metabolitleri bulundu. Emre Anıl Yıldırım'ın kan ve idrar örneklerinde ise kokain ve metabolitleri tespit edildi.

ELİF YILDIRIM'IN ÖRNEKLERİNDE THC TESPİTİ

Elif Yıldırım'ın kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi THC metaboliti, saç/kıl örneğinde ise THC tespit edildi.

KAHRAMAN ÇELİK'İN ÖRNEKLERİNDE AMFETAMİN VE METAMFETAMİN

Kahraman Çelik'in kan ve idrar örneklerinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANKARA #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ADLİ TIP KURUMU

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Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken ATK raporu: 5 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
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