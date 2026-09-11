Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken ATK raporu: 5 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilere ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) incelemelerinin sonuçları belli oldu. Yapılan incelemelerde 5 şüphelinin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

ATK RAPORUNDA KOKAİN, THC, AMFETAMİN VE METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ

ATK raporuna göre, Serhan Kızılmeşe'nin idrar örneğinde kokain ve metabolitleri olan benzoilekgonin ve metilekgonin tespit edildi. Emre Evren'in kan ve idrar örneklerinde kokain metabolitleri bulundu. Emre Anıl Yıldırım'ın kan ve idrar örneklerinde ise kokain ve metabolitleri tespit edildi.

ELİF YILDIRIM'IN ÖRNEKLERİNDE THC TESPİTİ

Elif Yıldırım'ın kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi THC metaboliti, saç/kıl örneğinde ise THC tespit edildi.

KAHRAMAN ÇELİK'İN ÖRNEKLERİNDE AMFETAMİN VE METAMFETAMİN

Kahraman Çelik'in kan ve idrar örneklerinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

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