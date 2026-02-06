Ankara’da vahşet! Kamyonetin arkasına bağlanan köpek kurtarıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nde bir kamyonetin arkasına bağlanan köpek, sürücü tarafından metrelerce sürüklendi. Kamyonetin arkasında boynundan iple bağlanan köpeğin yerde sürüklendiğini fark eden çevredekiler aracı durdurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Çevrede toplanan vatandaşlar sürücüye tepki gösterirken, yaralanan köpek belediyeye ait veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.