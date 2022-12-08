Ankara’da yangın paniği: 3 dükkan alevlere teslim oldu

'1 MİLYON TL'LİK ZARARIM VAR'

Yangın anında evde olduğunu belirten oto lastik işletmecisi Ali Şensoy, "Dükkan sahibi benim. Olay olduğu sırada evdeydim. Olayı komşumuzdan duydum. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Yangının nasıl çıktığı ile ilgili bilgim yok. Neden çıktığını bilmiyorum. İçeride yaklaşık olarak 1 milyon TL'lik zararım var" dedi.

YANGIN SOBADAN ÇIKTI İDDİASI

Yangına tanık olan Sefa Gülşen, "Yangın çıktığında evdeydim. Aşağı baktığımda yangını gördüm, her taraf dumanla kaplıydı. Koşarak aşağı indim. İnsanlar toplanmıştı. Öğrendiğim kadarıyla, sobayı yakmaya çalışırlarken etrafa alev saçılıyor. Sobanın yanında bulunan yatağa alev sıçrıyor ve yangın büyüyor. İçerde bulunan kişi yangını söndüremeyince içeride bulunan köpeğini de alarak dışarı kaçıyor. Sonrasında itfaiyeyi arıyor" diye konuştu.