Ankara’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Ankara’da okul var mı yok mu? Başkentte kar alarmı!

Giriş Tarihi: 11.01.2026 20:08

İstanbul Valiliği’nin kar tatili açıklamasının ardından gözler başkent Ankara’ya çevrildi. Başkentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler “Ankara’da yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu gelişmenin ardından gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Ankara’da okul var mı yok mu?

İstanbul'da kar tatili kararının duyurulmasının ardından gözler bu kez başkent Ankara'ya çevrildi. Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini yükseltti. "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşirken, gözler Ankara Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yarın okul var mı yok mu?

12 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Ankara Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

