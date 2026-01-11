Ankara’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Ankara’da okul var mı yok mu? Başkentte kar alarmı!

İstanbul'da kar tatili kararının duyurulmasının ardından gözler bu kez başkent Ankara'ya çevrildi. Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini yükseltti. "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşirken, gözler Ankara Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yarın okul var mı yok mu?
12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Ankara Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
