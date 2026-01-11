Ankara’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Ankara’da okul var mı yok mu? Başkentte kar alarmı!

12 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Ankara Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.