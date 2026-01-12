Ankara’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara’da okullar var mı yok mu, son durum ne?

Başkentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimalinin artmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler "13 Ocak Salı Ankara'da okullar var mı yok mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteorolojiden gelen uyarılar sonrası Valilikten gelecek kar tatili kararı merakla bekleniyor. Peki,Ankara'da yarın okullar tatil mi?