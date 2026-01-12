Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara’da okullar var mı yok mu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 22:27

Yurt genelinde etkisini gösteren kış koşullarının ardından valilikler peş peşe tatil kararlarını duyurdu. Ankara’da etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler, 13 Ocak Salı günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Gözler Ankara Valiliği’nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara'da okul var mı yok mu?

Başkentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimalinin artmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler "13 Ocak Salı Ankara'da okullar var mı yok mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteorolojiden gelen uyarılar sonrası Valilikten gelecek kar tatili kararı merakla bekleniyor. Peki,Ankara'da yarın okullar tatil mi?

13 OCAK SALI GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının durumuna göre alınacak olası kararın Ankara Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

42 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporunda 42 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İşte uyarı yapılan o iller:

Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.

