Ankara’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara’da okullar var mı yok mu, son durum ne?

Başkentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimalinin artmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler "13 Ocak Salı Ankara'da okullar var mı yok mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteorolojiden gelen uyarılar sonrası Valilikten gelecek kar tatili kararı merakla bekleniyor. Peki,Ankara'da yarın okullar tatil mi?
13 Ocak Salı günü Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının durumuna göre alınacak olası kararın Ankara Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
