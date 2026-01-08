Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Ankara'da okul var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Giriş Tarihi: 8.01.2026 14:30 Son Güncelleme: 8.01.2026 14:53

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Ankara'da okul var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Ankara’da olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte gözler okulların durumuna çevrildi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Valilikten gelecek resmi açıklamayı yakından takip ederken, “Ankara’da yarın okullar tatil mi?” sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Peki, 9 Ocak Cuma Ankara'da okul var mı yok mu? İşte detaylar...

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Ankara’da okul var mı yok mu? Gözler Valilikte!
  • ABONE OL

Başkent Ankara'da kış şartları yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkisini artıran olumsuz hava koşulları eğitim-öğretim gündemini de beraberinde getirdi. 9 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, Ankara Valiliği'nden yapılacak resmi açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak 2026 Cuma günü için Ankara'da okulların tatil edileceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Valilikten bir karar gelmesi halinde gelişmeler habere eklenecektir.

ANKARA İÇİN SARI KODLU HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 63 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

HAFTA SONU KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Sıcaklık düşüşüyle birlikte hafta sonu ülke genelinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı gündemde.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Ankara'da okul var mı yok mu? Gözler Valilikte!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz