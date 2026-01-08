Ankara’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Ankara’da okul var mı yok mu? Gözler Valilikte!

ANKARA İÇİN SARI KODLU HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 63 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.