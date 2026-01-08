Ankara’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Ankara’da okul var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Başkent Ankara'da kış şartları yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkisini artıran olumsuz hava koşulları eğitim-öğretim gündemini de beraberinde getirdi. 9 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, Ankara Valiliği'nden yapılacak resmi açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…
9 Ocak 2026 Cuma günü için Ankara'da okulların tatil edileceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Valilikten bir karar gelmesi halinde gelişmeler habere eklenecektir.