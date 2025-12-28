Ankara’da yarın okullar tatil mi, son durum nedir? 29 Aralık Pazartesi Ankara kar tatili için gözler Valilikte!

Türkiye genelinde etkisini artıran kış şartları ve devam eden kar yağışı, birçok ilde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara'da da yoğun kar ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Ankara Valiliği'nden gelecek resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi? İşte son gelişmeler…