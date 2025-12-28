Ankara’da yarın okullar tatil mi, son durum nedir? 29 Aralık Pazartesi Ankara kar tatili için gözler Valilikte!

Türkiye genelinde etkisini artıran kış şartları ve devam eden kar yağışı, birçok ilde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara'da da yoğun kar ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Ankara Valiliği'nden gelecek resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi? İşte son gelişmeler…
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Başkentte kar yağışı etkisini gösterirken, okullar tatil mi sorusu da merak konusu oluyor. Ankara Valiliği'nden henüz konuya dair bir açıklama gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.