Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili kararı! 12 Ocak Pazartesi Ankara’da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 22:32

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili kararı! 12 Ocak Pazartesi Ankara’da okul var mı yok mu?

İstanbul Valiliği’nin kar tatili açıklamasının ardından gözler başkent Ankara’ya çevrildi. Başkentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler “Ankara’da yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili son dakika açıklaması başkent valiliğinden geldi. Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Ankara’da okul var mı yok mu?

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili kararı! 12 Ocak Pazartesi Ankara’da okul var mı yok mu?
  • ABONE OL

İstanbul'da kar tatili kararının duyurulmasının ardından gözler bu kez başkent Ankara'ya çevrildi. Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini yükseltti. "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşirken, konu ile ilgili son dakika açıklaması Ankara Valiliği'nden geldi. Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yarın okul var mı yok mu?

SON DAKİKA: ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün ara verildi. Ancak kent genelinde örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek.

Valiliğin açıklaması şu şekilde;

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili kararı! 12 Ocak Pazartesi Ankara’da okul var mı yok mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz