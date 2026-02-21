Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Ankara'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu düzenini ve mali güvenliği tehdit eden faaliyetlere karşı başlatılan soruşturma kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 22'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan zanlılardan işlemleri tamamlanan 30'u adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma dosyasına göre, "TİPO90" isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilerin banka hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, zanlıların son 3 yıla ait banka hareketlerinde toplam 2 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.