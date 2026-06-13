Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu: 44 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Dolandırıcılık Büro ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. 5,3 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği soruşturmada gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Yasa dışı bahis ve sanal kumar ağına yönelik operasyonda yüz binlerce hesap incelendi.

PARA TRAFİĞİNİ GİZLEMEK İÇİN FARKLI HESAPLAR KULLANILDI

Yapılan incelemelerde, çok sayıda kişinin para transferlerini yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaptığı, şüphelilerin ise bu sitelerde kullanılmak üzere banka hesapları temin ederek para transferlerini organize ettiği belirlendi. Ayrıca hesaplarda toplanan paraların farklı banka ve kripto varlık hesaplarına aktarılmasıyla para hareketlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

414 BİNDEN FAZLA HESAP İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında erişim engeli getirilen yasa dışı bahis sitelerinin internet adreslerini sürekli değiştirerek faaliyetlerini sürdürdükleri de tespit edildi. Yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 414 bin 621 ayrı hesap üzerinden para giriş ve çıkışı gerçekleştirildiğini belirledi.

"BU PARAYI OYNAYARAK KAZANDIM"

Şüphelilerin ifadelerinde yasa dışı bahis organizasyonunu reddettikleri öğrenildi. Bazı şüphelilerin, hesaplarında tespit edilen 20 milyon liranın üzerindeki para hareketlerini, "Bahis oynatmadım, bahis oynadım. Bu parayı oynayarak kazandım." sözleriyle açıklamaya çalıştıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 86 şüpheliden 44'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.