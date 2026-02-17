Ankara’da yasa dışı bahis soruşturmasında 37 şüpheli yakalandı

Ankara'da Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu düzenini ve mali güvenliği tehdit eden yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturması kapsamında, "TİPO90" isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynandığı tespit edildi.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takip sonucu 37 şüpheli belirlendi.

BANKA HAREKETLERİ 2 MİLYAR LİRA HACMİNE ULAŞTI

Yapılan detaylı analizler sonucunda, şüphelilerin 3 yıllık banka hareketlerinin 2 milyar lira işlem hacmine ulaştığı saptandı.

Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarla 37 zanlı yakalandı.