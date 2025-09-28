Ankara’da yasa dışı dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda dikkat çekici bir miktarda dinleme ve izleme cihazı bulundu.

YASADIŞI CİHAZLAR BULUNDU

Polis ekiplerinin aramalarında, daha önce turistik konaklama tesislerinde ele geçirilen düzeneklere benzeyen cihazlar ortaya çıkarıldı. Ele geçirilenler arasında 30 adet dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, 23 adet görüntü ve ses alma cihazı, 6 adet gümrük kaçağı el telsizi, 5 adet GPS takip cihazı ve 1 adet radar tespit cihazı bulundu.

İNTERNETTEN SATIŞA SUNMUŞ

Soruşturma kapsamında, şüpheli şahsın söz konusu cihazları internet üzerinden satışa çıkardığı belirlendi. Elde edilen bulgulara göre, cihazların içerisine yerleştirilen aparatların yurt dışından gümrük kaçağı olarak getirildiği ve özel hayatın gizliliğini ihlal amacıyla kullanılacak şekilde hazırlandığı tespit edildi.