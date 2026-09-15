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Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:49

Ankara'da yaşayan 29 yaşındaki Kemal Yıldız'dan 7 Eylül'den beri haber yok: Not bıraktığı ortaya çıktı

9 yaşındaki Kemal Yıldız, 7 Eylül'de Ankara'da annesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Aynı gün bir akrabasını arayarak Antalya'ya gitmek için para istediği öğrenilen Yıldız'ın evden ayrılmadan önce bıraktığı not ise dikkat çekti. Notta “Hakkınızı helal edin. Sizden son isteğim bir aile olarak bir arada yaşamanız. Belki rüyanıza, belki bir kuş olarak pencerenize sizi görmeye gelirim.” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Günlerdir oğlundan haber alamayan baba Hasan Yıldız, oğluna geri dön çağrısında bulundu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da yaşayan 29 yaşındaki Kemal Yıldız’dan 7 Eylül’den beri haber yok: Not bıraktığı ortaya çıktı
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Ankara'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan Kemal Yıldız, 7 Eylül 2026 tarihinde ailesinin yaşadığı evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yıldız'ın babası Hasan Yıldız, oğlunun eve dönmemesi üzerine kendisini telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine oğlunun arkadaşı Furkan'ı arayan baba, Kemal'in aynı gün öğle saatlerinde arkadaşıyla görüştüğünü öğrendi.

TELEFONUNU SATACAĞINI SÖYLEMİŞ

Furkan'ın babaya verdiği bilgiye göre Kemal, görüşme sırasında paraya ihtiyacı olduğunu ve kullandığı telefonu satacağını söyledi. Akşam saatlerinde oğluna ulaşamayan Hasan Yıldız, Kemal'in daha önce bu şekilde ortadan kaybolmadığını belirterek hayatından endişe ettiğini söyledi.

AYNI GÜN ANTALYA İÇİN PARA İSTEMİŞ

Kemal'in kaybolduğu gün bir akrabasını da telefonla aradığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Kemal, akrabasından Antalya'ya gidebilmek için para istedi. Akrabasının ise o sırada yanında para bulunmadığını, daha sonra ayarlayabileceklerini söylediği belirtildi. Görüşmenin, akrabanın iş yerinde patronunun kızması üzerine kısa sürdüğü öğrenildi.

EVDE BIRAKTIĞI NOT DİKKAT ÇEKTİ

Kemal Yıldız'ın evden ayrılmadan önce ailesine bir not bıraktığı ortaya çıktı. Yıldız'ın el yazısıyla bıraktığı notta şu ifadeler yer aldı: "Selamün Aleyküm Hepimizin gideceği aynı yer. Hakkınızı helal edin. Sizden son isteğim bir aile olarak bir arada yaşamanız. Belki rüyanıza, belki bir kuş olarak pencerenize sizi görmeye gelirim. Kemal."

ANNE VE BABASI AYRI YAŞIYOR

Kemal Yıldız'ın anne ve babasının ayrı olduğu, genç adamın zaman zaman annesinin, zaman zaman da babasının yanında kaldığı öğrenildi. Baba Hasan Yıldız'ın 9 Eylül'de Polise verdiği ifadede oğlunun daha önce böyle bir şekilde kaybolmadığını belirten Hasan Yıldız, Kemal'in hayatından endişe ettiğini söyledi. Oğlundan haber alamayan Hasan Yıldız, Kemal'in bir an önce bulunmasını bekliyor. Baba Yıldız, oğluna seslenerek geri dönmesini istedi. Güvenlik güçlerinin kayıp Kemal Yıldız'ın bulunmasına yönelik çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

#ANKARA #ANTALYA

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Ankara'da yaşayan 29 yaşındaki Kemal Yıldız'dan 7 Eylül'den beri haber yok: Not bıraktığı ortaya çıktı
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