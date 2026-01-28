Ankara’da yaya geçidinde facianın eşiğinden dönüldü! Sürücüler hakkında idari işlem yapıldı

Ankara'da yaya geçidinde duran anne ve çocuklar karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, sol şeritte seyreden iki farklı taksi durmayarak yaya geçidini ihlal etti. Anne ve çocukların son anda geri çekilmesi olası bir kazayı önledi. Sürücü M.U.A ve R.K hakkında idari işlem başlatıldı.

CAYDIRICI CEZALAR YOLDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile birlikte yaya önceliğini ihlal eden sürücülere yönelik caydırıcı cezaların gündemde olduğunu belirtti. Trafiğin yalnızca araçların hareketinden ibaret olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun aynı zamanda toplumun değerlerini ve karşılıklı saygıyı yansıtan bir kamusal alan olduğu vurgulandı.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYAN BU TÜR DAVRANIŞLAR ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Yayalara geçiş hakkı tanımayan, trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yaparız" dedi.