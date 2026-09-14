Ankara’da “yeni nesil suç örgütleri”ne darbe: 74 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak bilinen yapılanmalara yönelik operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu yapılanmalarla irtibatlı olduğu ve sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerinin eylem tipikliğine uygun şekilde propaganda yaptığı tespit edilen 114 şüpheli belirlendi.

114 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 74'ü gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA YAPMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak bilinen yapılanmalarla irtibatlı oldukları ve TikTok, Instagram, Facebook gibi sosyal medya iletişim platformları üzerinden bu suç örgütlerinin eylem tipikliğine uyacak şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi.

ARAMALARDA TABANCA, TÜFEK VE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda 9 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3 adet pompalı tüfek, 2 adet "sallama" tabir edilen kesici alet ve 45 adet uyuşturucu hap bulundu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.