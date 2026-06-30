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Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:07 Son Güncelleme: 30.06.2026 09:09

Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 78 gözaltı

Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 78 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 78 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen toplam 117 şüpheli tespit edildi.

117 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 78'i düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.

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Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 78 gözaltı
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