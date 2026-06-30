Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 78 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen toplam 117 şüpheli tespit edildi.

117 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 78'i düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.