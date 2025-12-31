Ankara’da yılbaşı alarmı! 19 bin 142 polis görevde

KGYS Merkezi'nden denetimleri takip eden Ankara Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde 19 bin 142 emniyet personelinin görev yaptığını açıkladı. Zaim, "641 ayrı noktada 2 bin 684 ekiple görevlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın yoğun olduğu alanlarda gerekli tüm önlemleri aldık" dedi.

Yeni yıla saatler kala Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Günler öncesinden planlanan yılbaşı tedbirleri, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KGYS Merkezi'nde görevli ekipler tarafından yüksek çözünürlüklü kameralarla izleniyor.

KALABALIK NOKTALAR KAMERALARLA İZLENİYOR

Yeni yıla saatler kala kutlamaların yoğunlaşması beklenen Kızılay Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Aşkabat Caddesi başta olmak üzere birçok nokta, yüksek çözünürlüklü KGYS kameralarıyla kontrol altında tutuluyor. Ayrıca alışveriş merkezleri, tren garı, AŞTİ, havalimanı, metro istasyonları ve eğlence mekanlarında da sıkı denetimler uygulanıyor.

19 BİN 142 PERSONEL SAHADA

KGYS Merkezi'nden denetimleri takip eden Ankara Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde 19 bin 142 emniyet personelinin görev yaptığını açıkladı. Zaim, "641 ayrı noktada 2 bin 684 ekiple görevlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın yoğun olduğu alanlarda gerekli tüm önlemleri aldık" dedi.

TÜM BİRİMLER GÖREV BAŞINDA

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in talimatıyla tüm birimlerin sahada olduğunu vurgulayan Zaim, "Özel Harekat, Narkotik, trafik ekipleri ve idari birimlerimiz dahil herkes görev başında. Bugün de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TRAFİKTE ALKOL DENETİMLERİ ARTIRILDI

Yılbaşı gecesi alkol alarak trafiğe çıkan sürücülere karşı önlemlerin artırıldığını belirten Zaim, trafik ekiplerinin gerekli cezai işlemleri uygulayacağını söyledi. Kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin gece boyunca süreceği bildirildi.

OLASI OLAYLARA ANINDA MÜDAHALE

KGYS sistemi sayesinde Ankara'nın 24 saat izlendiğini kaydeden Zaim, "Olası bir olay yaşanması halinde ekiplerimiz buradan hızla yönlendirilecek. Olay yerine intikal eden ekiplerimiz şüphelileri tespit ederek gerekli adli işlemleri yapacak" diye konuştu.