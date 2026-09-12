Ankara’da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi!

Kaza Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün akşam saatlerinde Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle biri motosiklet, 4'ü otomobil olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.