Ankara’da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi!

Kaza Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün akşam saatlerinde Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle biri motosiklet, 4'ü otomobil olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.