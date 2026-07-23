Ankara’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Emekli Pilot Albay Yasa Özden Bakkal son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitiren Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. R44 tipi eğitim helikopterinin kaza kırıma uğrayarak düşmesi sonucu hayatını kaybeden Bakkal için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bakkal'ın naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Bakkal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda askeri personel, emniyet mensubu ve vatandaş katıldı. Öte yandan, kazanın nedenine ilişkin teknik inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.