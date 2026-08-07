Ankara’daki kadın cinayetinde yeni gelişme: 5 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Temmuz'da İmrahor Deresi yakınlarında kadın cesedi bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Yapılan incelemelerde cesedin Gülay Akgün Mutlu'ya ait olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında K.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ AĞABEY KIRIKKALE'DE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Gülay Akgün Mutlu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan ağabeyi K.A.'nın Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Olunlu köyündeki bir mandırada saklandığı bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine harekete geçen Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mandıraya operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında "kadına ve üst soy veya alt soydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan arama kararı bulunan K.A. ile 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısına ifade veren K.A., A.A., S.D., F.B. ve C.Y. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden K.A., "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer 4 şüpheli "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı. 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.