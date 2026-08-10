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Giriş Tarihi: 10.08.2026 19:46

Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 10 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Daha önce operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 10 şüpheli tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine yönelik deliller elde edildi. Bu kapsamda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılması kararlaştırıldı.

7 ŞÜPHELİNİN TELEFON ŞİFRESİ TEMİN EDİLDİ

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Ayrıca, 7 zanlının telefon şifresinin temin edildiği öğrenildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmadaki son gelişmeye göre, gözaltına alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdüğü belirtildi.

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Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 10 şüpheli tutuklandı
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