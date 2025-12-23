Ankara’dan Kurbağa Adamlar sevk edilmişti: 43 kişilik ekip 7 gün boyunca aradı! Kahreden haber geldi

Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık'ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'ndeki evinden ayrıldı. Eve dönmeyen Arslan'ın yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan'ın bulunması için çalışma başlattı.
PORSUK ÇAYI KAPATILDI
Yapılan incelemede Arslan'ın en son Doğualp Sokak'ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirildi. Porsuk Çayı'nın kapakları kapatılıp içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Çaydaki aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Odunpazarı Belediye Arama Kurtarma (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Dorlion Arama Kurtarma, SARTEAM, itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 50 kişilik ekip, çalışmalarını Porsuk Çayı'nın Şeker Mahallesi Kentpark mevkisinde sürdürüyordu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ayrıca, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıçlar da arama çalışmalarına katılmıştı. Ekipler su üstü ve çevresinde arama yaparken, kurbağa adam ekipleri de su altında arama başlattı. Yapılan çalışmalarda Tuncay öğretmenin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.
Porsuk Çayı'nın Gökmeydan Mahallesi kısmında yoğunlaşan aramalara rağmen, cesedin Gündoğdu mahallesi Mihallıçık caddesi yanındaki Porsuk Çayı bölgesinde bulunduğu öğrenildi.