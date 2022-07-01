ANLIK ALTIN FİYATLARI: 1 Temmuz canlı altın gram, çeyrek, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Döviz fiyatlarında yaşanan değişimlerle birlikte anlık altın fiyatlarında da değişimler meydana geliyor. Pek çok nedenle alım yapmak isteyerek kuyumculara gidecek olanlar bilgi edinmek amacıyla 1 Temmuz canlı altın gram, çeyrek, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Altın canlı fiyatları ve detaylar şöyle;
Aşağıda bulunan anlık altın fiyatları canlı tablosu üzerinden güncel verileri anbean takip edebilir ve hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz.