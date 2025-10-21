ANLIK ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın piyasasında son günlerde yüksek seyir devam ederken anlık bir düşüş görülüyor. Yatırımcılar "bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor. 21 Ekim 2025 Salı günü altın fiyatlarında ons altının yönü belirleyici olmaya devam ediyor. İşte, canlı alış-satış rakamları: