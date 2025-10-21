ANLIK ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın piyasasında son günlerde yüksek seyir devam ederken anlık bir düşüş görülüyor. Yatırımcılar "bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor. 21 Ekim 2025 Salı günü altın fiyatlarında ons altının yönü belirleyici olmaya devam ediyor. İşte, canlı alış-satış rakamları:
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe dalgalı bir başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde ons altın 4.340 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın 5.855 TL bandına yakın seyretti. Çeyrek altın 10 bin TL civarında işlem görüyor. İşte, güncel rakamlar:
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.855,10 TL
SATIŞ: 5.856,65 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.622,52 TL
SATIŞ: 5.902,30 TL
ATA ALTIN
ALIŞ: 41.255,00 TL
SATIŞ: 41.760,00 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.074,00 TL
SATIŞ: 10.198,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.173,00 TL
SATIŞ: 40.607,00 TL