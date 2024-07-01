Anne-baba ve kızları kazada can verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki trafik kazasında sürücü baba, eşi ve bir kızları hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ahmet Aliağa Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp 100 metre sürüklendikten sonra bir ağaca çarparak durabildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Tayfun Koç (33) ve eşi Hatice Koç (34) hayatını kaybetti. Çiftin kazada yaralanan 2 kızından Zehra Koç (3) da hastanede hayatını kaybetti. Tüm ailesi kazada can veren Zişan Koç'un (8) ise tedavisi sürüyor.