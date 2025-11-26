Anne, baba ve kızlarının öldüğü sır vahşette yeni gelişme: Babanın son görüntüleri ortaya çıktı!

Esrarengiz olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.
ANNE BABA VE ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CENAZELER DEFNEDİLDİ
Öte yandan Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Van'a gönderildi. Eşi Mehmet Kaya'nın (37) cenazesinin ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.
ÖZEL EKİP KURULDU
Olay yeri incelemesinde; samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu ortaya çıktı. Cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.
BABA VE KIZININ ELİNDE BARUT İZİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde cansız bedenleri bulunan Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ile kızları Samyeli Kaya'nın ölümüne ilişkin 10 kişilik bir özel ekip kuruldu. Alınan el swapları Diyarbakır Kriminalde incelendi. Baba ve kızının elinde barut izine rastlandı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Turgut Özal Mahallesi'nde Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında Mehmet Kaya'nın markette alışveriş yaptığı, ödeme yaptıktan sonra dışarı çıktığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.