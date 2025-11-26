Haberler Yaşam Haberleri Anne, baba ve kızlarının öldüğü sır vahşette yeni gelişme: Babanın son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.11.2025 22:00

Anne, baba ve kızlarının öldüğü sır vahşette yeni gelişme: Babanın son görüntüleri ortaya çıktı!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, Mehmet Kaya, eşi Berna ile 5 yaşındaki kızları Samyeli başlarından vurulmuş halde evde ölü olarak bulundu. Kaya ailesi toprağa verilirken, baba Mehmet Kaya’nın olaydan bir gün önce markette yaptığı alışverişe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Anne, baba ve kızlarının öldüğü sır vahşette yeni gelişme: Babanın son görüntüleri ortaya çıktı!

Esrarengiz olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

ANNE BABA VE ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOMŞULARI KAN DONDURAN OLAYI ANLATTI

Kaya ailesinin komşusu Ali Beydüz, "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Öte yandan Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Van'a gönderildi. Eşi Mehmet Kaya'nın (37) cenazesinin ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yeri incelemesinde; samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu ortaya çıktı. Cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.

BABA VE KIZININ ELİNDE BARUT İZİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde cansız bedenleri bulunan Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ile kızları Samyeli Kaya'nın ölümüne ilişkin 10 kişilik bir özel ekip kuruldu. Alınan el swapları Diyarbakır Kriminalde incelendi. Baba ve kızının elinde barut izine rastlandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Turgut Özal Mahallesi'nde Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Mehmet Kaya'nın markette alışveriş yaptığı, ödeme yaptıktan sonra dışarı çıktığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anne, baba ve kızlarının öldüğü sır vahşette yeni gelişme: Babanın son görüntüleri ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz