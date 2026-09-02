Anne-babalar dikkat! Fazla harçlık sigara tüketimini artırıyor

Türkiye'nin ilk 18 yaş altı sigara bırakma polikliniği Bilkent Şehir Hastanesi'nde, Adolesan (ergen) Sağlığı Polikliniği, gençleri tütün ve elektronik sigara tuzaklarından kurtarmak için mücadele yürütüyor. Polikliniği yerinde gözlemleyen SABAH ekibine konuşan Bölüm Başkanı Doç. Dr. Demet Taş, "Sigara kullanımı yüzde 90 oranında 18 yaşından önce başlıyor. Tütün sektörü ergenleri hedef alıyor. Ergenlik döneminde beynin yeniden yapılanma sürecinde olmasından dolayı nikotinin oluşturduğu haz yetişkinlere kıyasla çok daha yüksek. Bu da bağımlılığın daha hızlı ve kalıcı gelişmesine sebebiyet veriyor. Günde bir-iki adet içmek veya sadece deneme aşamasında olmak polikliniğe başvurmak için yeterli" dedi.

PSİKİYATRİK DESTEK

Merkeze başvuran gençlerin öncelikle detaylı bir form üzerinden günlük tüketim miktarı, başlama yaşı, öksürük gibi fiziksel etkiler ve psikolojik geçmişinin değerlendirildiğini söyleyen Taş, "Sigara bağımlılığının yanı sıra dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi tetikleyici etkenler tespit edilerek ilgili psikiyatri birimleriyle koordinasyon sağlanıyor. Yetişkinlerde kullanılan standart ilaçlar yerine ergenlere özel motivasyon görüşmeleri ve davranışsal destekler uygulanıyor" dedi.

YAŞA UYGUN TEDAVİ

Merkezde, ücretsiz nikotin bandı ve sakızlar hekim kontrolünde kullanılıyor. 13 yaşındaki ergen ile 17 yaşındaki gencin gelişim düzeyine ve yaşına göre farklı iletişim ve tedavi basamakları izleniyor. Polikliniklere, MHRS'den doğrudan randevu alınabiliyor.

'AKCİĞER HASARI OLUŞTURUYOR'

Elektronik sigara ve "puf"lara karşı uyarıda bulunan Taş, içerdiği yüksek ve bilinmeyen oranlardaki nikotin nedeniyle gençlerin kısa sürede ani akciğer hasarlarıyla acil servislere başvurduğuna dikkat çekti.

'EKSTRA HARÇLIK VERMEYİN'

Taş, "Çocukların spora başlama veya liseye geçiş gibi faktörlerle merkeze düzenli gelmesi durumunda kalıcı sonuçlar alınabiliyor. Ev içindeki sigara kullanımı ve çocuklara verilen ekstra harçlıklar kullanımı doğrudan artırıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör