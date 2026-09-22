Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir reklam filminde rol alarak geniş kitlelerce tanınan Ümmiye Koçak, Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile yıllardır Anadolu kadınlarının yaşadığı sorunları, çektiği sinema filmleri ve sahnelediği tiyatro oyunları aracılığıyla anlatıyor. Koçak, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının bir ailede açtığı yaraları 'Anne, elimi bırakma' adlı yeni oyunuyla anlatacak. Koçak, "Uyuşturucu artık köylere kadar geldi. Bir anne olarak buna sessiz kalamazdım" dedi.

Uyuşturucu tehlikesine karşı aileleri ve gençleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Koçak, "Biz hepimiz anneyiz, Anadolu insanıyız" diyen Koçak, "Uyuşturucu hepimizin canını yakıyor. Bazen bilmeden, bazen farkına varmadan çocuklarımızı kaybediyoruz. Bu nedenle 'Anne, elimi bırakma' oyununu Türkiye'nin her yerinde sahnelemek istiyoruz. Yeni sezona harıl harıl hazırlanıyoruz" dedi. 68 yaşındaki Koçak 2012'de seyirciyle buluşturduğu "Yün Bebek" filmiyle 2. New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü kazanmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör