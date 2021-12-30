Anne Emine Havuz suçlanıyordu! Fatma Nur cinayetinde flaş iddia





'KOMŞUM ATTI



Emine Havuz'un, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu Emine Havuz hiçbir yakınının katılmadığı 8'inci duruşmada, kızını komşusunun attığını öne sürdü. Havuz savunmasında, "Çocuğu komşum A.Y. camdan aşağıya attı. Ben atmadım. Fatmanur'un babası da A.Y.'dir. Olay günü A.Y. bizim eve gelmişti. Bana çocuğu atmak için bizim eve geldiğini söyledi. Daha sonra kucağımdan çocuğu aldı ve camdan aşağıya attı. A.Y. benim apartmanda oturuyor. Korktuğum için bugüne kadar söyleyemedim. A.Y. beni seviyordu, bizim eve gelir giderdi. Onun tutuklanmasını istiyorum. Çocuk kendiliğinden aşağıya düşmedi, onu A.Y. attı. İlk çocuğum kendi camdan aşağıya düşerek öldü" dedi.