Anne filmi konusu ve oyuncuları: Anne konusu nedir, oyuncuları kimler ve film hangi türde?

ANNE FİLMİ KONUSU

Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson (Halle Berry), telefonla konuştuğu sırada oğlu ortadan kaybolur. Telaşla oğlunu aramaya koyulan Karla, onun zorla bir arabaya bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir. Ancak sonunda bu işi kendisinin halletmesi gerektiğini anlar.