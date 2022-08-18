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Giriş Tarihi: 18.8.2022 12:42

Anne filmi konusu ve oyuncuları: Anne konusu nedir, oyuncuları kimler ve film hangi türde?

Anne filmi 18 Ağustos 2022 Perşembe akşamı ATV ekranlarında olacak. 2017 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Luis Prieto oturuyor. Aksiyon ve gerilim türlerinde olan filmin başrolünde ünlü oyuncu Halle Berry yer alıyor. Peki; Anne filmi konusu nedir? Anne filmi oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar..

Anne filmi konusu ve oyuncuları: Anne konusu nedir, oyuncuları kimler ve film hangi türde?

Anne filmi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson telefonla konuştuğu sırada ortadan kaybolunca oğlunu arayan Karla onun zorla bir arabaya bindirildiğini görecek ve peşlerine düşecek. Peki; Anne konusu nedir? Anne filmi oyuncuları kimler?

ANNE FİLMİ KONUSU

Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson (Halle Berry), telefonla konuştuğu sırada oğlu ortadan kaybolur. Telaşla oğlunu aramaya koyulan Karla, onun zorla bir arabaya bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir. Ancak sonunda bu işi kendisinin halletmesi gerektiğini anlar.

ANNE FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Luis Prieto

Oyuncular : Halle Berry, Sage Correa, Andy Abele

Türü : Aksiyon, Gerilim

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Anne filmi konusu ve oyuncuları: Anne konusu nedir, oyuncuları kimler ve film hangi türde?
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