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Giriş Tarihi: 24.2.2023

Anne ile kızının buruk mutluluğu

Anne ile kızının buruk mutluluğu
Hatay'da enkaz altından 131 saat sonra çıkarılmasının ardından Adana'daki hastanede sol bacağını kaybeden İrem Bağrıaçık (7), Isparta'da tedavi gören ve sol kolunu kaybeden annesi Halime Nuray Bağrıaçık'a (27) kavuştu. Depremde babası ile 10 aylık ve 5 yaşında olmak üzere iki kızını kaybeden anne Bağrıaçık, kızına kavuştuğu için buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi. Bağrıaçık, "Ev bir anda üzerime çöktü. Benim kolum, İrem'in ise bacağı gardırobun altında kaldı. Babam, kızımın üzerine kapaklanmış vaziyetteydi ve ölmüştü. Beni çıkarıncaya kadar 2 kızım daha can verdi" diye konuştu. İrem ise "Annemi çok özlemiştim. Çok sevindim" dedi.

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Anne ile kızının buruk mutluluğu
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