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Giriş Tarihi: 21.08.2026

Anne ile kızının dramatik ölümü

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Anne ile kızının dramatik ölümü
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ayten Harputlugil (91) ile kızı Nilgün Harputlugil (71) birlikte yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Acı olay, Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitede yaşayan anne ve kızından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, anne ile kızını kendilerine ait odalardaki yataklarında hareketsiz halde buldu ve yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Anne ile kızının dramatik ölümü
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