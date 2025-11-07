Anne karnında mucize ameliyat

Melike Kaplan, 21 haftalık hamileyken Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Perinatoloji Kliniği'nde yapılan ultrason muayenesinde, bebeğinin omurgasında açıklık tespit edildi. Bebeğe, omurilik zarının kapanmaması (torakolomber meningomyelosel) tanısı konuldu. Binde bir görülen bu anomali, anne karnındayken tedavi edilmek üzere aileye bilgi verildi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde süreç takip edildi, Prof. Dr. Dilek Şahin ve ekibi tarafından da 2,5 saat süren operasyonla 24 hafta 5 günlük bebeğin omuriliği üzerindeki açıklık kapatıldı. Dünyada ve Türkiye'de sayılı merkezde yapılabilen bu işlem, Ankara'da ilk kez uygulandı. Melike Kaplan, "Anne karnında ameliyat olabileceğini söylediler. Onun daha iyi yaşam sürdürebilmesi için ben de bu kararı almak istedim. Şu an çok iyiyim, sanki hiç ameliyat olmamışım gibi. Acılarım, ağrılarım onun iyileştiğini, kalp atışlarını her duyduğumda daha güzel oluyor" dedi.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Perinatoloji Kliniği Eğitim ve İdare Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Şahin ise "Bu bebeklerde omurga açıklığı oluyor ve içerideki omurilik ve sinirler açıkta kalıyor. Tüm bunlara bağlı olarak sinirlerde motor ve duyu harabiyeti oluyor. Ve bunun sonucunda da bebekte yürümede zorluk, idrar tutamama, gaita tutamama gibi açıklığın seviyesi ve büyüklüğüne göre farklı klinik durumlar oluşabiliyor maalesef. Aslında bu ameliyatlar normalde, pratikte bebek doğduğunda yapılan ameliyatlar. 24 hafta 5 günlük bebeğin omuriliğindeki açıklığı başarıyla kapattık. Bu tür ameliyatlar, doğmadan önce tedavi şansı sunarak, hem bebeklerin, hem ailelerin yaşamını değiştiriyor" diye konuştu.