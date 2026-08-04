Anne olma hayali yönetmeliğe takıldı

Bursa'da yaşayan Necla G., 11. tüp bebek denemesinde nakilden bir gün önce eşini kaybedince embriyolar imha edileceği söylendi ve kadının anne olma hayali de suya düştü. Abdülcelil G. ile eşi Necla G. yıllarca süren çocuk hasretini dindirmek için 11 kez tüp bebek tedavisi gördü. Çiftin son denemesinde 14 Mart 2018'de embriyolar oluşturuldu ve transfer için 17 Mart 2018 tarihine randevu verildi. Ancak baba adayı Abdülcelil G., nakle sadece bir gün kala, 16 Mart 2018'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

'EMBRİYOLAR İMHA EDİLECEK'

Eşinin vefatının ardından dondurulmuş embriyoların kendisine nakledilmesini isteyen kadına, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden olumsuz yanıt geldi. Müdürlük, yönetmelik gereği eşlerden birinin ölümü halinde embriyoların imha edilmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine acılı eş, "eşinin çocuk sahibi olma iradesinin son ana kadar sürdüğünü" belirterek hukuk mücadelesi başlattı.

'NAKİL YAPILSIN'

Bursa'daki yerel mahkeme ve ardından Bölge Adliye Mahkemesi, çiftin 11 kez deneme yapmasını "istikrarlı bir irade" olarak kabul ederek nakle izin verdi. Ancak Sağlık Müdürlüğü'nün yönetmelik nedeniyle yaptığı itirazla dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, tam 5 yıl sonra, eşin ölüm yıldönümü olan 16 Mart 2023'te kararı bozdu. Yargıtay, uyuşmazlığın Sağlık Müdürlüğü'nün "imha" kararına karşı olduğunu, bu nedenle davanın Adli Yargı'da değil, İdare Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti.

5 YIL SÜREN UMUT TÜKENDİ

16 Mart 2018'de başlayan hukuk mücadelesi, 16 Mart 2023'te Abdulcelil G.'nin ölüm yıldönümünde Yargıtay'ın görevsizlik kararıyla yeni bir boyuta taşındı. 5 yıl boyunca adli mahkemelerde süren davadan Necla G. sonuç alamadı.

TÜRKİYE'DE EMBRİYO SAKLAMA KURALLARI

Dondurulmuş embriyolar, sıvı azot içerisinde tıbbi olarak 10-15 yıl ve hatta daha uzun süre canlılıklarını kaybetmeden saklanıyor. Ancak Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri gereği standart saklama süresi 5 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin sonunda çiftlerin her yıl onayı alınarak saklama işlemine devam ediliyor. Necla G.'nin davayı kaybetmesinin ardından embriyolar imha edildi. SABAH'ın ulaştığı Necla G. kendisinin yeni bir evlilik yaptığını, yaşadıklarıyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.